В Тюменской области на базе отдыха 13 детей отравились хлором в бассейне

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл на одной из баз отдыха. Приехавшие врачи скорой помощи осмотрели на месте 13 детей. Троих, 2012, 2015 и 2016 года рождения, пришлось госпитализировать. Информации об их состоянии пока нет. По факту случившегося проводится прокурорская проверка, а СК завёл уголовное дело.