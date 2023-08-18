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18 августа, 19:05

В Тюменской области на базе отдыха 13 детей отравились хлором в бассейне

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне. О случившемся сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошёл на одной из баз отдыха. Приехавшие врачи скорой помощи осмотрели на месте 13 детей. Троих, 2012, 2015 и 2016 года рождения, пришлось госпитализировать. Информации об их состоянии пока нет. По факту случившегося проводится прокурорская проверка, а СК завёл уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК России.

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Ранее Лайф сообщал, что в Сочи госпитализировали десять спортсменов после занятий в бассейне санатория "Аврора". Туда из Москвы приехали 14 детей и семь тренеров. После купания они пожаловались на кашель, недомогание и слабость. Причиной стали пары хлора.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
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