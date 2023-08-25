Почти 30 человек загремели в больницу, отведав шаурмы в одном из кафе Москвы
В Москве закрыли кафе, в котором 32 человека отравились шаурмой
То самое кафе в Москве, в котором отравились люди. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве 32 человека отравились шаурмой, 28 из них находятся в стационаре. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в столичном СК.
"В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В Роспотребнадзоре уточнили, что люди отравились после употребления шаурмы и курицы-гриль в кафе "Бистро-24" на севере столицы. Специалисты выявили многочисленные нарушения.
Выяснилось, что в заведении не хватает холодильников, а для приготовления пищи используют сырьё неизвестного производителя без маркировки. Всего снято с реализации более 180 килограммов такой продукции. У персонала нет медкнижек и отсутствуют данные о медосмотрах. Ведомство ввело временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатали.
Ранее Лайф рассказывал о другом массовом случае отравления шаурмой, которое произошло 18 августа во Владимире. Сообщалось о 56 пострадавших, позже — о 70. Затем же стало известно, что всего за помощью к медикам обратились 107 человек. Правоохранители задержали подозреваемого в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к массовому отравлению.