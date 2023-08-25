Почти 30 человек загремели в больницу, отведав шаурмы в одном из кафе Москвы

В Москве 32 человека отравились шаурмой, 28 из них находятся в стационаре. Возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в столичном СК.

"В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились 32 человека. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

В Роспотребнадзоре уточнили, что люди отравились после употребления шаурмы и курицы-гриль в кафе "Бистро-24" на севере столицы. Специалисты выявили многочисленные нарушения.