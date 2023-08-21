Мясник из Подмосковья задержан из-за отравления 107 человек шаурмой во Владимире
Задержан подозреваемый в массовом отравлении шаурмой во Владимире
Правоохранители задержали подозреваемого в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к массовому отравлению шаурмой во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — Прим. Лайфа) УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области", — говорится в опубликованном сообщении.
По версии следствия, задержанный поставлял в пункты общественного питания города некачественное мясо, которое он перерабатывал "с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм". Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, 18 августа стало известно о массовом отравлении шаурмой во Владимире. Изначально сообщалось о 56 пострадавших, позже — о 70. На данный момент за помощью к врачам обратились 107 человек.
ТАСС / Александра Левчук