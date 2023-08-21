Мясник из Подмосковья задержан из-за отравления 107 человек шаурмой во Владимире

Правоохранители задержали подозреваемого в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к массовому отравлению шаурмой во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — Прим. Лайфа) УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области", — говорится в опубликованном сообщении.