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21 августа, 15:26

Мясник из Подмосковья задержан из-за отравления 107 человек шаурмой во Владимире

Задержан подозреваемый в массовом отравлении шаурмой во Владимире

Правоохранители задержали подозреваемого в оказании услуг ненадлежащего качества, что привело к массовому отравлению шаурмой во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УЭБиПК (Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. — Прим. Лайфа) УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении преступления задержан 46-летний житель Московской области", говорится в опубликованном сообщении.

По версии следствия, задержанный поставлял в пункты общественного питания города некачественное мясо, которое он перерабатывал "с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм". Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

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Напомним, 18 августа стало известно о массовом отравлении шаурмой во Владимире. Изначально сообщалось о 56 пострадавших, позже — о 70. На данный момент за помощью к врачам обратились 107 человек.

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ТАСС / Александра Левчук

Матвей Константинов
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