В Бурятии приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

Работу лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло массовое отравление детей, приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, передаёт РИА "Новости".

В ведомстве указали, что симптомы кишечной инфекции выявлены у 28 человек. Среди пострадавших — 26 детей и двое работников лагеря. В данный момент осуществляется вывоз детей из учреждения. Эксперты регионального Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления в лагере.