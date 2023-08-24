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24 августа, 09:27

В Бурятии приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

Работу лагеря "Байкальский бор" в Бурятии, где произошло массовое отравление детей, приостановили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, передаёт РИА "Новости".

В ведомстве указали, что симптомы кишечной инфекции выявлены у 28 человек. Среди пострадавших — 26 детей и двое работников лагеря. В данный момент осуществляется вывоз детей из учреждения. Эксперты регионального Роспотребнадзора выясняют причины массового отравления в лагере.

На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

На Алтае приостановили работу детского лагеря, где массово отравились дети

Ранее Лайф уже писал, что в лагере "Байкальский бор" в Бурятии произошло массовое заболевание детей. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

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Иван Косицын
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