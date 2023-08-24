Более 20 детей заболели в одном из лагерей в Бурятии

Надзорное ведомство оценит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья детей и подростков. Кроме того, СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Там отметили, что у 21 юного пациента обнаружены симптомы кишечной инфекции неизвестной этиологии в виде тошноты и диареи. При этом РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру пишет, что диагноз ещё не установлен и пока не известно, отравление ли это.