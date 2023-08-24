Более 20 детей заболели в одном из лагерей в Бурятии
В лагере "Байкальский бор" в Бурятии произошло массовое заболевание детей
В лагере "Байкальский бор" в Бурятии произошло массовое заболевание детей. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба прокуратуры.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе", — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит соблюдение администрацией лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья детей и подростков. Кроме того, СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Там отметили, что у 21 юного пациента обнаружены симптомы кишечной инфекции неизвестной этиологии в виде тошноты и диареи. При этом РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру пишет, что диагноз ещё не установлен и пока не известно, отравление ли это.
Ранее во Владимире за два дня 56 человек отравились шаурмой. У всех пациентов наблюдались одинаковые симптомы: температура, рвота, озноб и расстройство желудка. Позднее число отравившихся увеличилось до 107 человек.
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