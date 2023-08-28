Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы превысило 40 человек
В Москве число отравившихся шаурмой в кафе "Бистро 24" уже превысило 40 человек, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СКР.
"В период с 20 по 24 августа за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек. Установлено, что данные лица употребили в пищу продукцию одной из точек быстрого питания, расположенной на севере Москвы", — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела было проведено девять обысков в местах реализации продуктов питания, в качестве свидетелей было допрошено свыше 25 человек. Кроме того, назначен ряд экспертиз.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве возбудили уголовное дело после отравления свыше 30 человек шаурмой. Все они купили её в одной из точек быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Один из питавшихся там москвичей признался, что нашёл в своей шаурме крысиный хвост.
ТАСС / Александр Рюмин