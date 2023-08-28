По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве задержаны ещё три человека

В рамках уголовного дела о массовом отравлении шаурмой на севере Москвы задержаны ещё три человека. Об этом заявили в столичной прокуратуре.

В таких условиях готовилась шаурма, которой отравились в кафе на севере Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции — замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления шаурмы. Мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша", — отметили в ведомстве.

В таких условиях готовилась шаурма, которой отравились в кафе на севере Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

В прокуратуре добавили, что доставщик не проверял качество продукции и поставлял мясо без маркировок и ветеринарных свидетельств, причём владелец кафе об этом знал.

В таких условиях хранилась продукция в кафе на севере Москвы, где отравились люди. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", — заключили в ведомстве.