По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве задержаны ещё три человека
Прокуратура: По делу об отравлении шаурмой в Москве задержаны ещё три человека
В таких условиях хранилась продукция в кафе на севере Москвы, где отравились люди. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В рамках уголовного дела о массовом отравлении шаурмой на севере Москвы задержаны ещё три человека. Об этом заявили в столичной прокуратуре.
В таких условиях готовилась шаурма, которой отравились в кафе на севере Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции — замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления шаурмы. Мужчина 1981 года рождения работал в кафе без официального оформления своей трудовой деятельности закупщиком и доставщиком мясной продукции, а также лаваша", — отметили в ведомстве.
В таких условиях готовилась шаурма, которой отравились в кафе на севере Москвы. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В прокуратуре добавили, что доставщик не проверял качество продукции и поставлял мясо без маркировок и ветеринарных свидетельств, причём владелец кафе об этом знал.
В таких условиях хранилась продукция в кафе на севере Москвы, где отравились люди. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", — заключили в ведомстве.
Лайф напоминает, что более 30 человек отравились шаурмой из кафе "Бистро-24" на севере Москвы. Из них 28 были госпитализированы с сальмонеллёзом. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Кафе закрыли. Один из питавшихся там москвичей признался, что нашёл в своей шаурме крысиный хвост.