Хозяин и работник кафе арестованы из-за отравления 35 москвичей шаурмой с сальмонеллой
Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой
Савёловский районный суд Москвы арестовал владельца и сотрудника кафе "Бистро-24" по обвинению в массовом отравлении шаурмой на севере столицы, следует из постановления суда.
"Акопову О.С. и Кахраманову Э.Н.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в документе.
Обоим отравителям вменяется статья 238 Уголовного кодекса (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По ней арестованным грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, более 30 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе "Бистро-24" на севере Москвы. Из них 28 находятся в стационаре. У заболевших диагностирован сальмонеллёз. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в "заведении" не хватает холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Кафе закрыли. А один из питавшихся там москвичей признался, что нашёл в своей шаурме крысиный хвост.
ТАСС / Александр Артеменков