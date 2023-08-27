Хозяин и работник кафе арестованы из-за отравления 35 москвичей шаурмой с сальмонеллой

Савёловский районный суд Москвы арестовал владельца и сотрудника кафе "Бистро-24" по обвинению в массовом отравлении шаурмой на севере столицы, следует из постановления суда.

"Акопову О.С. и Кахраманову Э.Н.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в документе.

Обоим отравителям вменяется статья 238 Уголовного кодекса (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По ней арестованным грозит до шести лет лишения свободы.