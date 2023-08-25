Опубликовано видео изнутри кафе, где шаурмой отравилось более 30 москвичей
Прокуратура показала видео из московского кафе, в котором отравились люди
Кафе в Москве, в котором отравилось больше 30 человек. Обложка © Telegram / Людмила Нефёдова
Опубликовано видео из кафе "Бистро-24" на севере Москвы, в котором 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Кадры обнародовала столичная прокуратура.
Кафе в Москве, где 32 человека отравились шаурмой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
В ведомстве отметили, что сотрудники координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании уголовного дела по факту отравления в кафе.
"В настоящее время осматривается помещение кафе, устанавливаются поставщики продукции", — сказано в сообщении.
Напомним, в Москве 32 человека отравились шаурмой в кафе "Бистро-24" на севере города. 28 пострадавших находятся в стационаре. Само заведение опечатали, введён временный запрет деятельности кафе.