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25 августа, 12:53

Опубликовано видео изнутри кафе, где шаурмой отравилось более 30 москвичей

Прокуратура показала видео из московского кафе, в котором отравились люди

<p>Кафе в Москве, в котором отравилось больше 30 человек. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/nefedovals" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Людмила Нефёдова</a></p>

Кафе в Москве, в котором отравилось больше 30 человек. Обложка © Telegram / Людмила Нефёдова

Опубликовано видео из кафе "Бистро-24" на севере Москвы, в котором 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Кадры обнародовала столичная прокуратура.

Кафе в Москве, где 32 человека отравились шаурмой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В ведомстве отметили, что сотрудники координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании уголовного дела по факту отравления в кафе.

  • Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова
    Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова
  • Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова
    Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова
  • Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова
    Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова

Кафе "Бистро-24" в Москве, в котором отравилось три десятка человек. Фото © Telegram / Людмила Нефёдова

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"В настоящее время осматривается помещение кафе, устанавливаются поставщики продукции", — сказано в сообщении.

Москвич пожаловался, что нашёл крысиный хвост в шаурме из бистро, где отравились люди

Москвич пожаловался, что нашёл крысиный хвост в шаурме из бистро, где отравились люди

Напомним, в Москве 32 человека отравились шаурмой в кафе "Бистро-24" на севере города. 28 пострадавших находятся в стационаре. Само заведение опечатали, введён временный запрет деятельности кафе.

Илья Суриков
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