Опубликовано видео изнутри кафе, где шаурмой отравилось более 30 москвичей

Опубликовано видео из кафе "Бистро-24" на севере Москвы, в котором 32 человека отравились шаурмой и курицей гриль. Кадры обнародовала столичная прокуратура.

Кафе в Москве, где 32 человека отравились шаурмой. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

В ведомстве отметили, что сотрудники координируют работу следственных органов и оперативных служб при расследовании уголовного дела по факту отравления в кафе.







"В настоящее время осматривается помещение кафе, устанавливаются поставщики продукции", — сказано в сообщении.