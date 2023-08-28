По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве арестовали пять человек
Поставщика и закупщика мяса арестовали по делу об отравлении шаурмой в Москве
Генерального директора фирмы-поставщика и закупщика мяса заключили под стражу до 25 октября после массового отравления шаурмой на севере Москвы. Об этом заявили в столичной прокуратуре.
Гендира фирмы-поставщика и закупщика мяса заключили под стражу после отравления шаурмой в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Это 51-летний генеральный директор частной организации-поставщика и 42-летний закупщик мясной продукции — замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления шаурмы", — отметили в ведомстве.
Мужчинам предъявили обвинение по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". При этом свою вину они не признают.
Ранее Лайф писал, что в Москве отравились шаурмой свыше 40 человек. Все они купили её в одной точке быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировки, а сотрудники — без медкнижек. Суд ранее арестовал хозяина и работника кафе. Также сообщалось о задержании закупщика мяса, генерального директора частной организации-поставщика и его заместителя. Последний уже также арестован.
Telegram / Прокуратура Москвы