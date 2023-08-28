По делу о массовом отравлении шаурмой в Москве арестовали пять человек

Генерального директора фирмы-поставщика и закупщика мяса заключили под стражу до 25 октября после массового отравления шаурмой на севере Москвы. Об этом заявили в столичной прокуратуре.

Гендира фирмы-поставщика и закупщика мяса заключили под стражу после отравления шаурмой в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Это 51-летний генеральный директор частной организации-поставщика и 42-летний закупщик мясной продукции — замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления шаурмы", — отметили в ведомстве.