Ещё один человек арестован по делу о массовом отправлении шаурмой в Москве
Арестована замгендира фирмы-поставщика кафе в Москве, где отравились шаурмой
В Москве суд арестовал заместителя генерального директора фирмы-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой на севере столицы. Об этом заявили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
Заместитель гендира фирмы-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой на севере Москвы в заде суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"С учётом позиции Прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины — заместителя генерального директора частной организации-поставщика — меру пресечения в виде домашнего ареста", — отметили в ведомстве.
Скоро суд изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ещё двух фигурантов уголовного дела.
Лайф напоминает, что в Москве отравились шаурмой свыше 40 человек. Все они купили её в одной из точек быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Суд арестовал хозяина и работника кафе. Также сообщалось о задержании генерального директора частной организации-поставщика, его заместителя и закупщика мяса.
Telegram / Прокуратура Москвы