Регион

Уведомления отключены

28 августа, 15:40

Ещё один человек арестован по делу о массовом отправлении шаурмой в Москве

Арестована замгендира фирмы-поставщика кафе в Москве, где отравились шаурмой

В Москве суд арестовал заместителя генерального директора фирмы-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой на севере столицы. Об этом заявили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Заместитель гендира фирмы-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой на севере Москвы в заде суда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"С учётом позиции Прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины — заместителя генерального директора частной организации-поставщика — меру пресечения в виде домашнего ареста", — отметили в ведомстве.

Скоро суд изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ещё двух фигурантов уголовного дела.

Москвич пожаловался, что нашёл крысиный хвост в шаурме из бистро, где отравились люди

Москвич пожаловался, что нашёл крысиный хвост в шаурме из бистро, где отравились люди

Лайф напоминает, что в Москве отравились шаурмой свыше 40 человек. Все они купили её в одной из точек быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Суд арестовал хозяина и работника кафе. Также сообщалось о задержании генерального директора частной организации-поставщика, его заместителя и закупщика мяса.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров