Ещё один человек арестован по делу о массовом отправлении шаурмой в Москве

Лайф напоминает, что в Москве отравились шаурмой свыше 40 человек. Все они купили её в одной из точек быстрого питания на севере города. В ходе проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в заведении не хватало холодильников, продукты были неизвестного происхождения и без маркировок, а сотрудники — без медкнижек. Суд арестовал хозяина и работника кафе. Также сообщалось о задержании генерального директора частной организации-поставщика, его заместителя и закупщика мяса.