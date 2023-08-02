Назван "ночной" симптом чесотки

Характерным симптомом чесотки является зуд, усиливающийся по ночам, а также появление красной сыпи на коже, в особенности на запястьях, локтях, ягодицах, животе и в пространстве между пальцами на руках и ногах. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

Кроме того, у заболевших чесоткой могут появляться маленькие пузырьки и ссадины на коже. В случае более тяжёлого протекания болезни образуются корочки и трещины, говорит дерматолог.

"Одежду, которую носил больной чесоткой, необходимо стирать при температуре не менее 60 градусов или обрабатывать специальными химическими средствами. Если одежда не подлежит стирке или обработке, её следует утилизировать", — посоветовала врач в беседе с РИАМО.

Медик объяснила, что чесотка передаётся от человека к человеку при телесном контакте, а также через одежду, постельное бельё и полотенце заражённого. Подхватить недуг можно и в общественных местах, где есть бытовые вещи общего пользования. Избежать заражения достаточно просто. В этом поможет соблюдение правил личной гигиены. Также лучше не пользоваться чужой одеждой, бельём и полотенцами и избегать тактильного контакта с заболевшим. А при обнаружении у себя симптомов чесотки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.