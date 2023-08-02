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2 августа, 12:55

Назван "ночной" симптом чесотки

Дерматолог Саперова: Характерный симптом чесотки — усиливающийся по ночам зуд

Характерным симптомом чесотки является зуд, усиливающийся по ночам, а также появление красной сыпи на коже, в особенности на запястьях, локтях, ягодицах, животе и в пространстве между пальцами на руках и ногах. Об этом рассказала врач-дерматолог, трихолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова.

Кроме того, у заболевших чесоткой могут появляться маленькие пузырьки и ссадины на коже. В случае более тяжёлого протекания болезни образуются корочки и трещины, говорит дерматолог.

"Одежду, которую носил больной чесоткой, необходимо стирать при температуре не менее 60 градусов или обрабатывать специальными химическими средствами. Если одежда не подлежит стирке или обработке, её следует утилизировать", посоветовала врач в беседе с РИАМО.

Медик объяснила, что чесотка передаётся от человека к человеку при телесном контакте, а также через одежду, постельное бельё и полотенце заражённого. Подхватить недуг можно и в общественных местах, где есть бытовые вещи общего пользования. Избежать заражения достаточно просто. В этом поможет соблюдение правил личной гигиены. Также лучше не пользоваться чужой одеждой, бельём и полотенцами и избегать тактильного контакта с заболевшим. А при обнаружении у себя симптомов чесотки необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Врачи предупредили, что неправильно выдавленный прыщ может привести к смерти

Врачи предупредили, что неправильно выдавленный прыщ может привести к смерти

К слову, дерматологи рекомендуют не расчёсывать места комариных укусов. Если комар был переносчиком какого-то яда, то расчёсывание только поспособствует распространению токсина по телу.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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