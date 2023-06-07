Врачи предупредили, что неправильно выдавленный прыщ может привести к смерти
Врач Прокофьева: Выдавливание прыщей на лице может вызывать тяжёлое воспаление
Прыщи ни в коем случае нельзя выдавливать на лице, ведь это может быть чревато даже смертью. Дело в том, что инфекция может попасть в уязвимые места. Портал amic.ru собрал предостережения врачей и их советы, как же поступить, если очень хочется избавиться от прыщей на лице.
"Надо взять за правило — никогда не выдавливать высыпания на лице. Это очень опасный участок <...> потому что на нём находятся придаточные пазухи носа и рядом — мозговые оболочки. Если инфекция попадёт туда, то у человека может развиться тяжелейшее воспаление с непредсказуемым исходом", — приводятся слова врача общей практики Дениса Прокофьева.
Особенно опасна зона носогубного треугольника, где соединяются кровеносные сосуды с венами и артериями головного мозга. Как объяснила дерматоонколог, косметолог Наталия Жовтан, в случае попадания туда гноя инфекция быстро доберётся до жизненно важных участков мозга. В результате может возникнуть риск сепсиса, а это чревато летальным исходом. Ещё одним опасным участком на лице являются углубления у крыльев носа, ведь артерия там залегает почти у костного края.
Избавиться от прыщей помогут дерматологи с многолетним опытом и правом на определённые процедуры. Самолечением заниматься не рекомендуется, но если невтерпёж, то нужно придерживаться некоторых правил. Так, перед выдавливанием следует тщательно помыть руки с мылом и обработать антисептиком, спиртом или хлоргексидином. Далее стерильной иголкой нужно проткнуть головку прыща. Это важно, чтобы не спровоцировать ещё большее воспаления из-за ушедшего под кожу при нажатии гноя. Потом пальцами, обмотанными стерильными салфетками, бинтом или ватным диском, надавите на основание прыща. Если субстанция выходит легко, то всё делаете правильно, подчеркнул портал.
Ранее врач Диана Тахтарова назвала четыре главные причины появления акне во взрослом возрасте. Одна из них — гормональный сбой, который приводит к нарушениям в работе сальных желёз.
Shutterstock