Врачи предупредили, что неправильно выдавленный прыщ может привести к смерти

Прыщи ни в коем случае нельзя выдавливать на лице, ведь это может быть чревато даже смертью. Дело в том, что инфекция может попасть в уязвимые места. Портал amic.ru собрал предостережения врачей и их советы, как же поступить, если очень хочется избавиться от прыщей на лице.

"Надо взять за правило — никогда не выдавливать высыпания на лице. Это очень опасный участок <...> потому что на нём находятся придаточные пазухи носа и рядом — мозговые оболочки. Если инфекция попадёт туда, то у человека может развиться тяжелейшее воспаление с непредсказуемым исходом", — приводятся слова врача общей практики Дениса Прокофьева.

Особенно опасна зона носогубного треугольника, где соединяются кровеносные сосуды с венами и артериями головного мозга. Как объяснила дерматоонколог, косметолог Наталия Жовтан, в случае попадания туда гноя инфекция быстро доберётся до жизненно важных участков мозга. В результате может возникнуть риск сепсиса, а это чревато летальным исходом. Ещё одним опасным участком на лице являются углубления у крыльев носа, ведь артерия там залегает почти у костного края.

Избавиться от прыщей помогут дерматологи с многолетним опытом и правом на определённые процедуры. Самолечением заниматься не рекомендуется, но если невтерпёж, то нужно придерживаться некоторых правил. Так, перед выдавливанием следует тщательно помыть руки с мылом и обработать антисептиком, спиртом или хлоргексидином. Далее стерильной иголкой нужно проткнуть головку прыща. Это важно, чтобы не спровоцировать ещё большее воспаления из-за ушедшего под кожу при нажатии гноя. Потом пальцами, обмотанными стерильными салфетками, бинтом или ватным диском, надавите на основание прыща. Если субстанция выходит легко, то всё делаете правильно, подчеркнул портал.