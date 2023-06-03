Врач перечислила простые способы борьбы с прыщами

Появление акне у подростка не требует лечения, однако его развитие во взрослом возрасте должно насторожить. По словам пластического хирурга Мадины Байрамуковой, существует несколько факторов, провоцирующих излишнюю выработку себума.

Одна из основных причин акне — наследственная предрасположенность к гиперфункции сальных желёз. В этом случае помимо воспалительных элементов мы увидим большое количество комедонов, сальную кожу головы и лица — волосы в этом случае теряют ощущение свежести уже к обеду, если вы помыли их утром, будет скатываться макияж и т. д. Мадина Байрамукова Пластический хирург

Врач предупредила, что гиперфункция секрета сальных желёз, усугубленная гиперандрогенией (увеличением уровня "мужских" гормонов вроде тестостерона), может привести к избыточному выделению кожного сала и развитию акне. Кроме того, появлению прыщей способствуют зашлакованность организма, проблемы со стулом, печенью, поджелудочной железой и дисбактериоз.

Другой фактор развития акне — наличие бактериальной инфекции. По словам хирурга, она может быть занесена в организм в момент выдавливания угря. Предотвратить появление прыщей, отметила собеседница, может эффективный и правильный уход за кожей.

"Рекомендуется ежедневно умывать лицо мягкими очищающими средствами, подходящими по типу кожи (жирная, проблемная кожа), при этом избегать чрезмерного трения или давления на кожу. Если кожа склонна к образованию комедонов, является жирной и рыхлой, показаны регулярные гигиенические чистки лица у косметолога, так как комедоны рано или поздно могут воспалиться", — добавила она.

Причём иногда воспаление можно вылечить с помощью аптечных средств: салициловой кислоты, меновазина и мазей от прыщей. Последние, предупредила Байрамукова, сильно подсушивают кожу, из-за чего их необходимо наносить точечно ватной палочкой и не более двух раз в день.

Также, добавила хирург, бороться с прыщами можно и без лекарств. Рекомендуется уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, а также увеличить потребление воды. Что касается самостоятельного выдавливания прыщей, то такое увлечение может ухудшить состояние кожи, увеличить количество воспалительных узелков, а также привести к появлению рубцов и пигментации.

Если же прыщи носят генерализованный характер, то необходимо обратиться к врачу, который выявит причину воспаления и назначит лечение.

"Врач может рекомендовать в качестве лечения ретиноиды, бензоилпероксид или азелаиновую кислоту, а также системные препараты, такие как антибиотики или изотретиноин, или препараты, регулирующие гормональный баланс, для более серьезных форм акне", — добавила собеседница Лайфа.