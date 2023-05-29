Названы четыре главные причины появления акне во взрослом возрасте

Прыщи и разного рода высыпания на лице обычно ассоциируются с юностью, однако иногда акне беспокоит в зрелом возрасте. Врач-косметолог "СМ-Косметология" Диана Тахтарова назвала Лайфу причины такого явления.

"Это заболевание встречается в любом возрасте как среди женщин, так и среди мужчин. Клинические проявления акне наблюдаются примерно у 5% женщин и у 3% мужчин в возрасте 40–49 лет. В редких случаях акне встречается и в более старшем возрасте", — объяснила она.

Первая причина — гормональный сбой. Именно он приводит к нарушениям в работе сальных желёз, как следствие, начинаются высыпания на лице. У женщин это происходит перед менструацией, при беременности, во время пременопаузы и менопаузы, а также сыпь вызывают гормональные контрацептивы.

"Например, появление прыщей перед менструацией связано с усиленной выработкой прогестерона, которая происходит после овуляции. В период менопаузы значительно снижается уровень женских гормонов, а мужских — наоборот, повышается, что также сопровождается возникновением акне", — уточнила доктор.

Вторая причина — хронический стресс. На его фоне избыточно вырабатывается кортизол, после чего появляются прыщи и жирный блеск на лице. Кроме того, снижаются защитные функции кожи, из-за чего она более остро реагирует на внешнее и внутреннее воздействие.

Третья причина — использование неподходящих средств для домашнего ухода за кожей. Так, средства с растительными маслами увеличивают жирность кожи и, соответственно, приводят к развитию акне. Кроме того, интенсивное умывание усиливает работу сальных желез и вызывает сыпь. Поэтому для очищения кожи рекомендуется выбирать мягкое средство и умываться им не чаще двух раз в день.

"Это касается вышелушивающих средств и жёстких скрабов. Такие средства при слишком частом использовании могут повредить кожу и усугубить существующие проблемы. Для глубокого очищения кожи рекомендуется использовать мягкие средства, не травмирующие кожу. Обычно в составе таких средств присутствует молочная, салициловая или гликолевая кислота", — продолжила медик.

Четвёртая причина — несбалансированное питание. Нужно помнить, что спровоцировать акне могут шоколад, жареная, острая, жирная и копчёная пища, кофеиносодержащие продукты и напитки, мучное и выпечка. И, наконец, менее распространёнными, но важными причинами являются наследственность, эндокринные заболевания, проблемы с ЖКТ, неблагоприятная экология.