Психолог объяснила порыв россиянки, продающей ребёнка на сайте объявлений

Всё чаще на просторах Интернета можно увидеть новости, как женщины пытаются продать своих детей, иногда даже на сайтах объявлений. Почему у матерей возникает желание избавиться от ребёнка, РИА "ФедералПресс" рассказала психолог Наталья Наумова.

"В таком случае есть два варианта: либо женщиной движет отчаяние, либо она психически нездорова. Иногда случается так, что мать после рождения ребёнка разочарована, так как не получает поддержки от близких. В итоге она существует одна, без денег, без работы, с сильным переутомлением. Такие люди обычно инфантильны и за счёт этого жестоки: не могут думать о других, способны заботиться только о себе", — пояснила специалист.

Также скачки гормонов после родов могут способствовать тому, что новоиспечённая мама не будет принимать малыша. В таких случаях очень важно, чтобы с женщиной рядом находились близкие, которые вовремя отведут её к психиатру.

Матери с психологическими отклонениями, которые так поступают, уверены, что спасают ребёнка. Они не видят других вариантов, говорит психолог.