"Цена по запросу": В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже ребёнка в Интернете

Следственный комитет заинтересовался ситуацией с объявлением о продаже ребёнка. В полиции и прокуратуре также проводят необходимые мероприятия, сообщает "Газета.Ru".

В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка Скриншот © Юла / сохранённая копия объявления

Сообщение о продаже опубликовали на сайте объявлений в Интернете. В нём автор рассказал о том, что ребёнок "безумно любит качели". Причём цена не указана, её продавец готов сообщить только по запросу.

Судя по тексту, ребёнок живёт в Первомайском районе. Автор поместил объявление в категорию "животные". При этом профиль женщины подтверждён, но функция "связаться по телефону" отключена.