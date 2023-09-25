"Цена по запросу": В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже ребёнка в Интернете
В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка
Следственный комитет заинтересовался ситуацией с объявлением о продаже ребёнка. В полиции и прокуратуре также проводят необходимые мероприятия, сообщает "Газета.Ru".
В Новосибирске женщина выставила объявление о продаже ребёнка Скриншот © Юла / сохранённая копия объявления
Сообщение о продаже опубликовали на сайте объявлений в Интернете. В нём автор рассказал о том, что ребёнок "безумно любит качели". Причём цена не указана, её продавец готов сообщить только по запросу.
Судя по тексту, ребёнок живёт в Первомайском районе. Автор поместил объявление в категорию "животные". При этом профиль женщины подтверждён, но функция "связаться по телефону" отключена.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане подростки на "жигулях" специально сбили ребёнка и бросили на дороге. После происшествия виновники аварии подошли к мальчику, который кричал от боли, а потом скрылись. Спустя некоторое время водитель "жигулей" был задержан, а саму машину сжёг разъярённый отец пострадавшего ребёнка.
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