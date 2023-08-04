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4 августа, 20:06

"Недорого": Губернатор Николаевской области разместил неоднозначное объявление

Глава Николаевской области Ким предложил подписчикам услуги по "крышеванию офисов"

Губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал в своём телеграм-канале объявление, которое выглядит как рекламное, но наводит на подозрения: чиновник предложил услуги по "крышеванию офисов".

"Крышую недорого офисы! Контакт: 0 800 501 482. Анонимность гарантирую", — сообщил Виталий Ким.

Опубликованный номер оказался телефоном доверия СБУ. Вероятно, под "офисами" Ким подразумевал мошеннические колл-центры, которые именно так и называют.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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