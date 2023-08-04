"Недорого": Губернатор Николаевской области разместил неоднозначное объявление

Губернатор Николаевской области Виталий Ким опубликовал в своём телеграм-канале объявление, которое выглядит как рекламное, но наводит на подозрения: чиновник предложил услуги по "крышеванию офисов".

"Крышую недорого офисы! Контакт: 0 800 501 482. Анонимность гарантирую", — сообщил Виталий Ким.

Опубликованный номер оказался телефоном доверия СБУ. Вероятно, под "офисами" Ким подразумевал мошеннические колл-центры, которые именно так и называют.