В Дагестане отец сбитого на "жигулях" мальчика сжёг "семёрку" обидчиков

За то, что обидчики вдвоём напали на беззащитного ребёнка, им пришлось отвечать по всей строгости. Вот только пока что не по закону, а перед отцом пострадавшего. В ответ на жестокость подростков мужчина, готовый порвать за свою семью, решил проучить их и сжёг ту злополучную "семёрку", на которой чуть не задавили его сына. В итоге от советской машины красного цвета остались лишь обугленные железные рамы и куча пепла.