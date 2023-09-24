В Дагестане отец сбитого на "жигулях" мальчика сжёг "семёрку" обидчиков
SHOT: Отец сбитого в Дагестане мальчика нашёл обидчиков и сжёг их автомобиль
Сожжённые отцом мальчика "жигули", на которых сбили его сына. Обложка © T.me / SHOT
Отец сбитого в Дагестане мальчика расправился с обидчиками его сына. Подросткам, обидевшим мальчика, пришлось несладко, сообщает SHOT.
За то, что обидчики вдвоём напали на беззащитного ребёнка, им пришлось отвечать по всей строгости. Вот только пока что не по закону, а перед отцом пострадавшего. В ответ на жестокость подростков мужчина, готовый порвать за свою семью, решил проучить их и сжёг ту злополучную "семёрку", на которой чуть не задавили его сына. В итоге от советской машины красного цвета остались лишь обугленные железные рамы и куча пепла.
Напомним, конфликт между мальчиком и двумя подростками в "жигулях" произошёл на дороге якобы из-за того, что малыш подрезал взрослых ребят. В итоге старшаки решили отомстить ему по-взрослому — напугали до смерти и едва не задавили, сдавая задом, несмотря на истошные крики. Сейчас они задержаны.