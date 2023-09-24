Отец и сын погибли в лобовом ДТП на трассе под Тюменью
ГИБДД: В Тюменской области столкнулись микроавтобус и большегруз, погибли двое
Результат столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Обложка © t.me / ГИБДД Тюменской области
Страшная авария произошла на 328-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск, передаёт пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Там столкнулись микроавтобус "Ниссан" и большегруз МАН.
Место столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Видео © t.me / ГИБДД Тюменской области
По предварительным данным, "Ниссан" выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Ведётся следствие.
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