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24 сентября, 04:09

Отец и сын погибли в лобовом ДТП на трассе под Тюменью

ГИБДД: В Тюменской области столкнулись микроавтобус и большегруз, погибли двое

<p>Результат столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gibdd72/9172" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Результат столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Обложка © t.me / ГИБДД Тюменской области

Страшная авария произошла на 328-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск, передаёт пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Там столкнулись микроавтобус "Ниссан" и большегруз МАН.

Место столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Видео © t.me / ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, "Ниссан" выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Ведётся следствие.

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Анатолий Симоненко
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