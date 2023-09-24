Отец и сын погибли в лобовом ДТП на трассе под Тюменью

Страшная авария произошла на 328-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск, передаёт пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Там столкнулись микроавтобус "Ниссан" и большегруз МАН.

Место столкновения между микроавтобусом "Ниссан" и большегрузом МАН в Тюменской области. Видео © t.me / ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, "Ниссан" выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. В результате аварии погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Ведётся следствие.