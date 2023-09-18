Как минимум 20 шахтёров компании De Beers погибли в огненной аварии в ЮАР

В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Об этом пишет AFP.

В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Видео © X / @Tshamano_Thanyi

"Автобус, перевозивший сотрудников шахты, попал в аварию в воскресенье днём", — публикует издание заявление департамента транспорта провинции Лимпопо.

По данным агентства, авария случилась на севере страны в городе Мусина, когда перевозивший сотрудников компании автобус столкнулся с грузовиком. Полиция выясняет причины трагедии.