Как минимум 20 шахтёров компании De Beers погибли в огненной аварии в ЮАР
AFP: Не менее 20 сотрудников алмазодобывающей компании погибли в аварии в ЮАР
В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Об этом пишет AFP.
В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Видео © X / @Tshamano_Thanyi
"Автобус, перевозивший сотрудников шахты, попал в аварию в воскресенье днём", — публикует издание заявление департамента транспорта провинции Лимпопо.
По данным агентства, авария случилась на севере страны в городе Мусина, когда перевозивший сотрудников компании автобус столкнулся с грузовиком. Полиция выясняет причины трагедии.
Ранее в Мурманской области тоже произошла серьёзная авария, когда столкнулись микроавтобус "Мерседес" и угнанный самосвал. В результате аварии погибли четыре человека. Ещё четверо получили травмы.
X / @Tshamano_Thanyi