Регион

Уведомления отключены

18 сентября, 03:18

Как минимум 20 шахтёров компании De Beers погибли в огненной аварии в ЮАР

AFP: Не менее 20 сотрудников алмазодобывающей компании погибли в аварии в ЮАР

В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Об этом пишет AFP.

В ЮАР в результате страшной аварии погибли как минимум 20 сотрудников компании – производителя алмазов De Beers. Видео © X / @Tshamano_Thanyi

"Автобус, перевозивший сотрудников шахты, попал в аварию в воскресенье днём", — публикует издание заявление департамента транспорта провинции Лимпопо.

По данным агентства, авария случилась на севере страны в городе Мусина, когда перевозивший сотрудников компании автобус столкнулся с грузовиком. Полиция выясняет причины трагедии.

Замечание о громкой музыке стало причиной жестокого убийства в автобусе под Петербургом

Замечание о громкой музыке стало причиной жестокого убийства в автобусе под Петербургом

Ранее в Мурманской области тоже произошла серьёзная авария, когда столкнулись микроавтобус "Мерседес" и угнанный самосвал. В результате аварии погибли четыре человека. Ещё четверо получили травмы.

Обложка ©

X / @Tshamano_Thanyi

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • юар
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров