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16 сентября, 18:41

В Мурманской области 4 человека погибли в ДТП с угнанным самосвалом и автобусом

<p>Покорёженный самосвал на месте аварии в Мурманской области. Обложка © T.me /<a href="https://t.me/mediamvd/22739" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "МВД Медиа"</a></p>

Покорёженный самосвал на месте аварии в Мурманской области. Обложка © T.me / "МВД Медиа"

В Мурманской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и угнанный самосвал. В результате аварии погибло четыре человека. Ещё четверо получили травмы, рассказали в телеграм-канале "МВД Медиа". Правоохранители уже задержали водителя большегруза.

Столкновение случилось 16 сентября в районе 17:00 мск, после того как мужчина угнал самосвал с территории АЗС и выехал в сторону федеральной автодороги Р21 "Кола" в Печенгском районе. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в районе 1542-го километра врезался в микроавтобус. Там, по предварительным данным, находились туристы.

"В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", — пояснили правоохранители.

Водителя самосвала доставили в отдел полиции и направили на процедуру медосвидетельствования. Им оказался житель Никеля 1988 года рождения. Обстоятельства аварии выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Анатолий Симоненко
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