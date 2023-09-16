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16 сентября, 09:38

Заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области

В Тюменской области в ДТП погиб один человек, ещё двое пострадали

<p>Место ДТП в Тюменской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gibdd72/9043" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГИБДД Тюменской области</a></p>

Место ДТП в Тюменской области. Обложка © Telegram / ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась утром 16 сентября на 255-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск под Тобольском. Как сообщили в телеграм-канале региональной ГИБДД, один человек скончался на месте ЧП, ещё двое пострадали. Среди раненых есть ребёнок.

Место аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

Место аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

В аварию попали автомобили "Чери" и "Шкода". Автоинспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель "чери" выехал на встречку, заснув за рулём. Он проехал более 700 километров. Мужчина направлялся с вахты из Нижневартовска в Башкирию.

Место ДТП в Тюменской области, где погиб водитель иномарки. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

Место ДТП в Тюменской области, где погиб водитель иномарки. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

33-летняя водитель "шкоды" погибла, а её 12-летняя дочь попала в больницу. Девочка первым делом позвонила отцу в Тобольск. Водитель "чери" госпитализирован. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Место ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

Место ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

Три человека погибли при столкновении авто с опорой ЛЭП на трассе под Саратовом

Три человека погибли при столкновении авто с опорой ЛЭП на трассе под Саратовом

Ранее Лайф писал, что в Тюменской области погиб водитель Infinity, который вылетел из опрокинувшейся машины. Трагедия произошла 9 сентября на 314-м километре автомагистрали Тюмень – Екатеринбург.

Дарья Нарыкова
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