Заснувший за рулём водитель иномарки устроил смертельное ДТП на трассе в Тюменской области

В Тюменской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась утром 16 сентября на 255-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск под Тобольском. Как сообщили в телеграм-канале региональной ГИБДД, один человек скончался на месте ЧП, ещё двое пострадали. Среди раненых есть ребёнок.

Место аварии на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

В аварию попали автомобили "Чери" и "Шкода". Автоинспекторы предварительно выяснили, что 51-летний водитель "чери" выехал на встречку, заснув за рулём. Он проехал более 700 километров. Мужчина направлялся с вахты из Нижневартовска в Башкирию.

Место ДТП в Тюменской области, где погиб водитель иномарки. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области

33-летняя водитель "шкоды" погибла, а её 12-летняя дочь попала в больницу. Девочка первым делом позвонила отцу в Тобольск. Водитель "чери" госпитализирован. Обстоятельства ДТП ещё выясняются.

Место ДТП на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Фото © Telegram / ГИБДД Тюменской области