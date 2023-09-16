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16 сентября, 04:53

Три человека погибли при столкновении авто с опорой ЛЭП на трассе под Саратовом

<p>Последствия ДТП на автодороге P208 Саратов – Ершов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mvd_64/1314" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД 64</a></p>

Последствия ДТП на автодороге P208 Саратов – Ершов. Обложка © t.me / МВД 64

Три человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области, где автомобиль влетел в опору линии электропередачи. Об этом сообщает региональное управление МВД в телеграм-канале.

Последствия ДТП на автодороге P208 Саратов – Ершов. Фото © t.me / МВД 64

Последствия ДТП на автодороге P208 Саратов – Ершов. Фото © t.me / МВД 64

Авария произошла около пяти часов утра на автодороге P208 Саратов – Ершов. Мужчина, находившийся за рулём "Лады-Ларгус", не справился с управлением и на большой скорости врезался в опору ЛЭП.

"В результате ДТП три пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия: 21-летняя девушка, 59-летняя женщина и мужчина 29 лет. Водитель авто и трое пассажиров: 30-летний мужчина, 22-летняя девушка и 59-летняя женщина — доставлены в медучреждение", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что пять автомобилей, среди которых минимум два внедорожника и фура, попали в ДТП в Марий Эл 12 сентября. По данным региональной Госавтоинспекции, авария унесла жизнь двух человек, ещё четверо отделались травмами.

Андрей Соловьёв
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