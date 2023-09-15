Виновник страшного ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с мойки, на которой работал

Виновник страшной аварии с участием Mercedes в центре Москвы угнал иномарку с мойки, на которой работал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Нарушитель ехал со скоростью 150 километров в час.

Последствия ДТП в Москве с угнанным Mercedes. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, Mercedes AMG GT, оказавшийся в центре происшествия, принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальора. Однако в момент ДТП за рулём был пьяный 21-летний уроженец Кировской области Никита К., который работает в Москве на мойке. Причём парень не в первый раз уже берёт чужую машину без спроса. Прав у него нет.

"Мерседес", который угнал виновник ДТП в Москве. Фото © Telegram / SHOT

После аварии парень находится в состоянии средней тяжести. Его госпитализировали с переломом шеи, грудной клетки и сотрясением головного мозга.