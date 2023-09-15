Виновник страшного ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с мойки, на которой работал
SHOT: Устроивший ДТП в центре Москвы угнал Mercedes с мойки, где работал
Парень, который угнал Mercedes и устроил ДТП в Москве. Обложка © Telegram / SHOT
Виновник страшной аварии с участием Mercedes в центре Москвы угнал иномарку с мойки, на которой работал. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Нарушитель ехал со скоростью 150 километров в час.
Последствия ДТП в Москве с угнанным Mercedes. Видео © Telegram / SHOT
По его данным, Mercedes AMG GT, оказавшийся в центре происшествия, принадлежит основателю любительского футбольного клуба FC Panthers Андрею Пальора. Однако в момент ДТП за рулём был пьяный 21-летний уроженец Кировской области Никита К., который работает в Москве на мойке. Причём парень не в первый раз уже берёт чужую машину без спроса. Прав у него нет.
"Мерседес", который угнал виновник ДТП в Москве. Фото © Telegram / SHOT
После аварии парень находится в состоянии средней тяжести. Его госпитализировали с переломом шеи, грудной клетки и сотрясением головного мозга.
Напомним, ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала произошло серьёзное ДТП. Водитель "мерседеса", передвигавшегося с огромной скоростью, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего влетел в другое авто, ехавшее в том же направлении, и перевернулся. В ДТП пострадали 5 человек, их госпитализировали, одна из пострадавших в тяжёлом состоянии.