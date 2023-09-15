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15 сентября, 07:36

На видео попал момент страшного ДТП в центре Москвы с нового ракурса

Момент ДТП с пятью пострадавшими в центре Москвы попал на видео

В распоряжении SHOT появилось видео с моментом страшного ДТП с пятью пострадавшими на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала в Москве. На кадрах видно, что Mercedes летит в потоке машин на боку.

Момент ДТП с пятью пострадавшими на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Видео SHOT

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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Напомним, ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала произошло серьёзное ДТП. Водитель "мерседеса", передвигавшегося с огромной скоростью, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего влетел в другое авто, ехавшее в том же направлении, и перевернулся. В ДТП пострадало пять человек, их госпитализировали, одна из пострадавших в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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