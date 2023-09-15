На видео попал момент страшного ДТП в центре Москвы с нового ракурса

В распоряжении SHOT появилось видео с моментом страшного ДТП с пятью пострадавшими на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала в Москве. На кадрах видно, что Mercedes летит в потоке машин на боку.

Напомним, ночью 15 сентября на 1-й Тверской-Ямской улице неподалёку от Белорусского вокзала произошло серьёзное ДТП. Водитель "мерседеса", передвигавшегося с огромной скоростью, не справился с управлением, врезался в бордюр, после чего влетел в другое авто, ехавшее в том же направлении, и перевернулся. В ДТП пострадало пять человек, их госпитализировали, одна из пострадавших в тяжёлом состоянии.