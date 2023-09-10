Замечание о громкой музыке стало причиной жестокого убийства в автобусе под Петербургом

В Гатчине Ленинградской области один пассажир автобуса до смерти избил другого из-за замечания. По данным регионального главка МВД, это произошло 9 сентября около 20:15.

"В автобусе маршрута № 535 36-летний мужчина сделал замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ устроил драку. Водитель автобуса высадил обоих участников конфликта перед железнодорожным переездом у дома, где пассажир продолжил избивать руками потерпевшего, после того как последний упал на асфальт, обидчик ушёл в сторону городского кладбища", — отметили в ведомстве.

Полиции о случившемся рассказала жена погибшего. Зачинщика потасовки задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как пишет "Фонтанка", будущий убийца громко слушал музыку на телефоне и это не понравилось другому пассажиру. Он решил сделать замечание, которое в итоге стоило ему жизни. По данным журналистов, злоумышленник ранее уже был судим за кражи, разбой и по "наркотической" статье.