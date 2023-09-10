Мужчина случайно убил умственно отсталого школьника во время заготовки дров под Новосибирском

В Черепановском районе Новосибирской области 29-летний мужчина случайно убил 14-летнего сына коллеги. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В селе Бочкарёво рабочий местной садовнической фирмы отправился вместе со школьником в лес для заготовки дров на зиму. Так, мужчина бензопилой пилил сухостой, а мальчик складывал дрова в штабеля. Внезапно юный помощник зазевался, садовод не уследил за ним, и в результате на голову школьника упал огромный сук. Подросток умер на месте до приезда врачей.

По данным канала, мальчик учился в спецшколе ввиду умственной отсталости. В результате мужчину задержали и завели на него дело за причинение смерти по неосторожности. Теперь ему грозит до двух лет колонии, он сейчас находится под подпиской о невыезде.