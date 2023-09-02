В Уссурийске ребёнок упал в люк сетевого колодца с горячей водой и получил ожоги

В Уссурийске мальчик 2014 года рождения упал в открытый люк сетевого колодца с горячей водой и получил термические ожоги. Об этом информирует Прокуратура Приморского края в телеграм-канале.

"Несовершеннолетний доставлен в городскую больницу с термическим ожогом голени от воздействия горячей воды, находящейся в колодце, в настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь. Ожог составил не менее 20% поверхности тела ребёнка", — говорится в сообщении ведомства.

Это случилось 1 сентября рядом с домом № 6 по Новоникольскому проезду, где проживает мальчик. Сейчас правоохранители устанавливают, кому принадлежит сеть люков, а также оценивают качество эксплуатации объекта. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).