В Зауралье спасатели приехали доставать из колодца "крошку", а оттуда появилась прекрасная "пышка"
В Курганской области дачница провалилась в колодец, не заметив его в траве
Жительница Курганской области провалилась в канализационный колодец. Как Лайфу рассказали в поисково-спасательной службе, девушка не заметила в высокой траве открытый люк и упала.
Спасение женщины, угодившей в колодец в Курганской области. Видео © LIFE
Оказавшись в колодце, дачница самостоятельно вызвала спасателей и по телефону подсказывала им, как быстрее её найти. В итоге девушку вызволили из ловушки. К счастью, она не пострадала и отделалась лишь испугом.
"Как зовут-то тебя, крошка?" — спросил девушку спасатель, и та ответила, что её имя — Лена.
Участник спасательной операции затем по-доброму пошутил, что приехали спасать "крошку", а достали из люка "пышку". Надо сказать, что девушка не теряла присутствия духа, улыбалась и шутила.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Брянска провалилась в огромную яму и с головой ушла под воду. Котлован появился на дороге после проведения ремонтных работ. В итоге сильный ливень заполнил его до краёв, полностью скрыв водой.
Кадр из видео LIFE