В Зауралье спасатели приехали доставать из колодца "крошку", а оттуда появилась прекрасная "пышка"

Жительница Курганской области провалилась в канализационный колодец. Как Лайфу рассказали в поисково-спасательной службе, девушка не заметила в высокой траве открытый люк и упала.

Спасение женщины, угодившей в колодец в Курганской области. Видео © LIFE

Оказавшись в колодце, дачница самостоятельно вызвала спасателей и по телефону подсказывала им, как быстрее её найти. В итоге девушку вызволили из ловушки. К счастью, она не пострадала и отделалась лишь испугом.

"Как зовут-то тебя, крошка?" — спросил девушку спасатель, и та ответила, что её имя — Лена.

Участник спасательной операции затем по-доброму пошутил, что приехали спасать "крошку", а достали из люка "пышку". Надо сказать, что девушка не теряла присутствия духа, улыбалась и шутила.