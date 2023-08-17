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17 августа, 11:39

В Зауралье спасатели приехали доставать из колодца "крошку", а оттуда появилась прекрасная "пышка"

В Курганской области дачница провалилась в колодец, не заметив его в траве

Жительница Курганской области провалилась в канализационный колодец. Как Лайфу рассказали в поисково-спасательной службе, девушка не заметила в высокой траве открытый люк и упала.

Спасение женщины, угодившей в колодец в Курганской области. Видео © LIFE

Оказавшись в колодце, дачница самостоятельно вызвала спасателей и по телефону подсказывала им, как быстрее её найти. В итоге девушку вызволили из ловушки. К счастью, она не пострадала и отделалась лишь испугом.

"Как зовут-то тебя, крошка?" — спросил девушку спасатель, и та ответила, что её имя — Лена.

Участник спасательной операции затем по-доброму пошутил, что приехали спасать "крошку", а достали из люка "пышку". Надо сказать, что девушка не теряла присутствия духа, улыбалась и шутила.

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Ранее Лайф рассказывал, что жительница Брянска провалилась в огромную яму и с головой ушла под воду. Котлован появился на дороге после проведения ремонтных работ. В итоге сильный ливень заполнил его до краёв, полностью скрыв водой.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Наталья Исакова
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