Жительница Брянска провалилась в огромную яму и с головой ушла под воду

Как сообщает "Брянск Today", инцидент произошёл прямо на пешеходном переходе у гостиницы "Турист", расположенной на улице Дуки. До начала мощного ливня в этом районе начались дорожные работы. Рабочие вырыли котлован и огородили его строительной лентой. Однако во время разгула стихии яму затопило водой, а оградительную ленту попросту сдуло ветром. При этом на дороге остался предупреждающий знак, который, по всей видимости, не заметила прохожая. На кадрах с места видно, как девушка делает шаг, после которого полностью скрывается под мутной водой. К счастью, ей удалось выбраться из западни самостоятельно. После случившегося рабочие основательно огородили яму, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.