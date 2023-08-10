Жительница Брянска провалилась в огромную яму и с головой ушла под воду
Жительница Брянска провалилась в скрытую под водой яму на дороге
Жительница Брянска провалилась в яму на дороге, которую оставили рабочие. Видео с камер наружного наблюдения опубликовали местные паблики.
Жительница Брянска провалилась в огромную яму на дороге и с головой ушла под воду. Видео © Telegram / ЧП и ДТП Брянск
Как сообщает "Брянск Today", инцидент произошёл прямо на пешеходном переходе у гостиницы "Турист", расположенной на улице Дуки. До начала мощного ливня в этом районе начались дорожные работы. Рабочие вырыли котлован и огородили его строительной лентой. Однако во время разгула стихии яму затопило водой, а оградительную ленту попросту сдуло ветром. При этом на дороге остался предупреждающий знак, который, по всей видимости, не заметила прохожая. На кадрах с места видно, как девушка делает шаг, после которого полностью скрывается под мутной водой. К счастью, ей удалось выбраться из западни самостоятельно. После случившегося рабочие основательно огородили яму, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.
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Кадр из видео Telegram / ЧП и ДТП Брянск