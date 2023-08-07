Москвичка приехала в гости на Урал и погибла от удара молнии на "тропе здоровья"

В Лесном Свердловской области две женщины попали под удар молнии во время ливня. Как рассказали в ГУ МВД по региону, одна из них погибла на месте, а вторая потеряла сознание и отказалась от госпитализации. О трагедии правоохранителям поведала фельдшер скорой помощи, прибывшая на место.

"Уроженка Нижней Туры 1993 года приехала в гости к своим родным из Москвы. В тот роковой день она вместе со своей сестрой 1975 года рождения находилась на "тропе здоровья" в лесопарковой зоне за городом. Когда внезапно начался сильный ливень с грозой, женщины спрятались под деревом", — поведали там URA.ru.

Подчёркивается, что правила поведения во время грозы запрещают приближаться к деревьям, однако девушки проигнорировали это. Полиция передала материалы дела в следственное управление СК по Свердловской области. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.