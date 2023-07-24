В Приангарье школьника госпитализировали с ожогами после попадания молнии в баню

В городе Нижнеудинске Иркутской области в ребёнка, предварительно, ударила молния. Мальчика экстренно доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло вечером 23 июля. В этот момент шёл сильный дождь. Четвероклассник со старшим братом мылся в бане. В момент, когда последний покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, он обнаружил младшего брата с ожогами. После этого пострадавшего школьника госпитализировали.

По одной из версий правоохранителей, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии. В настоящее время полиция и прокуратура проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.