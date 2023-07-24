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24 июля, 05:20

В Приангарье школьника госпитализировали с ожогами после попадания молнии в баню

В городе Нижнеудинске Иркутской области в ребёнка, предварительно, ударила молния. Мальчика экстренно доставили в больницу, сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

По информации ведомства, ЧП произошло вечером 23 июля. В этот момент шёл сильный дождь. Четвероклассник со старшим братом мылся в бане. В момент, когда последний покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшись, он обнаружил младшего брата с ожогами. После этого пострадавшего школьника госпитализировали.

По одной из версий правоохранителей, несовершеннолетний получил травмы в результате попадания молнии. В настоящее время полиция и прокуратура проводят проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

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На юге Красноярского края туристку убило молнией при подъёме на пик Звёздный

Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка. Всё случилось в посёлке Александровка Болотнинского района. Погибший был в лесу вместе с 13-летним мальчиком. Они спрятались под дерево во время грозы и в результате попали под электрический разряд.

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ТАСС / Владимир Баранов

Иван Косицын
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