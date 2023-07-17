На юге Красноярского края туристку убило молнией при подъёме на пик Звёздный

Туристка погибла от удара молнии в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

"16 июля 2023 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели и травмировании туристов в результате поражения молнией", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 14 туристов отправились в поход по горной местности в природном парке "Ергаки". Утром 15 июля четыре альпиниста начали подъём на пик Звёздный. Когда они достигли высоты почти 400 метров, погода ухудшилась и ударила молния. В результате погибла женщина, ещё двое мужчин получили травмы ног. Один из туристов сообщил об инциденте в Краевое государственное казённое учреждение (КГКУ) "Спасатель". На место уже отправилась группа сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России и следственно-оперативная группа. Проводится проверка по факту произошедшего.