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17 июля, 06:42

На юге Красноярского края туристку убило молнией при подъёме на пик Звёздный

Туристка погибла от удара молнии в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по региону.

"16 июля 2023 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о гибели и травмировании туристов в результате поражения молнией", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, 14 туристов отправились в поход по горной местности в природном парке "Ергаки". Утром 15 июля четыре альпиниста начали подъём на пик Звёздный. Когда они достигли высоты почти 400 метров, погода ухудшилась и ударила молния. В результате погибла женщина, ещё двое мужчин получили травмы ног. Один из туристов сообщил об инциденте в Краевое государственное казённое учреждение (КГКУ) "Спасатель". На место уже отправилась группа сотрудников Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России и следственно-оперативная группа. Проводится проверка по факту произошедшего.

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Ранее в Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка. Погибший был в лесу вместе с 13-летним мальчиком. Они спрятались под дерево во время грозы и в результате попали под электрический разряд.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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