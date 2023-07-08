Эксперт озвучил простые правила, которые спасут человека от попадания молнии

Прошедший накануне по столичному региону ураган оставил без электроэнергии множество населённых пунктов Московской области, причём речь идёт не только о небольших селениях, но и целых городах. Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", в Коломне встали даже электрички.

Однако на этом стихия не ограничилась: от удара молнии чуть не погибла случайная коломчанка. По словам начальника отдела аварийно-спасательных работ "Аварийно-технического центра Росатома" Павла Чурикова, избежать её судьбы можно, если следовать нескольким правилам. Главное же из них — не стоять на открытой местности, вблизи линий электропередачи и металлических конструкций.

"Вообще, трогать всё мокрое, железное и электрическое — плохая идея. Ведь именно так и поступила жительница Коломны", — предупредил он.

Также эксперт посоветовал снять с себя все металлические предметы, украшения и спрятать их в кожаную сумку или полиэтиленовый пакет. То же, указал он, касается и зонтика, который на открытом пространстве может "завлечь" электрический заряд.