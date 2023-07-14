В Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка
В посёлке Александровка Болотнинского района Новосибирской области молния убила подростка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, вчера двое ребят 16 и 13 лет во время грозы находились в лесу. Спрятавшись под деревом, они попали под электрический разряд.
"В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами", — говорится в опубликованном сообщении.
Следствие назначило ряд экспертиз. По результатам организованной проверки ведомство примет процессуальное решение.
Ранее Лайф рассказывал, как во время грозы не попасть под удар молнии. По словам эксперта Павла Чурикова, при непогоде нельзя стоять на открытой местности, вблизи линий электропередачи и конструкций из металла. Кроме того, лучше снять с себя все металлические украшения.
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