В Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка

В посёлке Александровка Болотнинского района Новосибирской области молния убила подростка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, вчера двое ребят 16 и 13 лет во время грозы находились в лесу. Спрятавшись под деревом, они попали под электрический разряд.

"В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами", — говорится в опубликованном сообщении.

Следствие назначило ряд экспертиз. По результатам организованной проверки ведомство примет процессуальное решение.