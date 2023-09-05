Житель Екатеринбурга избил подростка за обращение "женщина" к его спутнице

Житель Екатеринбурга ударил 15-летнего подростка и сломал ему наушники за то, что тот назвал его девушку "женщиной". Инцидент произошёл накануне вечером, когда школьник возвращался домой в битком набитом автобусе.

В Екатеринбурге школьника избили в автобусе за обращение "женщина". Пострадавший после того, как получил по голове, начал снимать агрессора на телефон. Видео © Telegram / Е1.ru

Так как автобус был переполнен, подросток сказал кондуктору, что заплатит позже, когда в салоне освободится место. Однако сотрудница приняла парня за безбилетника и начала кричать, к ней тут же присоединилась пассажирка. Школьник ответил, что сейчас оплатит проезд и назвал её "женщиной". После этого спутник "оскорблённой пассажирки" сорвал с подростка наушники и ударил его по голове.

"Он сорвал с меня полноразмерные наушники, которые всё это время были на мне. Я резко развернулся и посмотрел на мужчину, он агрессивно спросил у меня: "Кто тут женщина!?" Я извинился и попросил вернуть свои наушники. Он ещё раз спросил у меня, я ещё раз извинился, и в этот момент он ударил меня наушниками по голове", — приводит портал Е1.ru слова мальчика.

Пострадавший уже снял побои и написал заявление в полицию. По его словам, сломанные наушники стоили 10 тысяч рублей. По факту случившегося следователи проводят проверку.

"В рамках проверочных мероприятий следователем СК России будут установлены все обстоятельства инцидента и ситуации будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение", — сообщает пресс-служба регионального управления СК России.