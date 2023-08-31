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31 августа, 14:41

Мигрантов сняли на видео во время неспешного бегства с места избиения 14-летнего вратаря "Родины"

Опубликовано видео с компанией мигрантов, избивших вратаря "Родины" в Одинцове

Появилось видео с компанией мигрантов, избивших в подмосковном Одинцове 14-летнего Марка — перспективного вратаря столичного футбольного клуба "Родина". По данным SHOT, кадры сняла мама пострадавшего.

Напавшие на 14-летнего Марка в подмосковном Одинцове. Видео © Прокуратура Московской области

На нём — молодые люди о чём-то переговариваются, после чего спокойно покидают место преступления. Прокуратура уже изучает видео, она организовала проверку по факту случившегося и поставила ход следственных действий СК на контроль.

Марк. Фото © SHOT

Марк. Фото © SHOT

Марк. Фото © SHOT

Марк. Фото © SHOT

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Напомним, жестокое избиение произошло, когда 14-летний Марк и его друг возвращались с игры. Парень увидел шумную компанию и, спутав её со своими знакомыми, помахал рукой. Поняв, что обознался, он извинился, однако приезжие разозлились и напали на несовершеннолетнего, оставив несколько рассечений. По словам мамы футболиста, его голова и одежда были буквально залиты кровью. Когда она приехала на место нападения, виновники предпочли скрыться, но не слишком торопливо.

Обложка ©

Прокуратура Московской области

Матвей Константинов
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