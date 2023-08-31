Мигрантов сняли на видео во время неспешного бегства с места избиения 14-летнего вратаря "Родины"
Опубликовано видео с компанией мигрантов, избивших вратаря "Родины" в Одинцове
Появилось видео с компанией мигрантов, избивших в подмосковном Одинцове 14-летнего Марка — перспективного вратаря столичного футбольного клуба "Родина". По данным SHOT, кадры сняла мама пострадавшего.
Напавшие на 14-летнего Марка в подмосковном Одинцове. Видео © Прокуратура Московской области
На нём — молодые люди о чём-то переговариваются, после чего спокойно покидают место преступления. Прокуратура уже изучает видео, она организовала проверку по факту случившегося и поставила ход следственных действий СК на контроль.
Напомним, жестокое избиение произошло, когда 14-летний Марк и его друг возвращались с игры. Парень увидел шумную компанию и, спутав её со своими знакомыми, помахал рукой. Поняв, что обознался, он извинился, однако приезжие разозлились и напали на несовершеннолетнего, оставив несколько рассечений. По словам мамы футболиста, его голова и одежда были буквально залиты кровью. Когда она приехала на место нападения, виновники предпочли скрыться, но не слишком торопливо.
Прокуратура Московской области