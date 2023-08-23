Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Девушка по имени Фаина, на которую в подмосковном Нахабине во время утренней пробежки напал 20-летний мигрант Шахзод Джурабоев из-за якобы слишком коротких шорт, оказалась мастером спорта по лёгкой атлетике. Она регулярно готовится к забегам. В беседе с телеграм-каналом SHOT пострадавшая рассказала, что у неё разбита губа.

Девушка рассказывает, как её мигрант ударил в Нахабине. Видео © Telegram / SHOT

"[Сейчас] чувствую себя уже нормально. Губа уже подспала. Как будто я [её] прикусила. Удар был хороший! Я бежала, он мне навстречу. Потом снимаю наушник, думаю: может, спросить что-то хочет. Он с таким наездом: что ты тут оделась, что ты тут бегаешь?" — отметила Фаина.

После этого она отошла от неадекватного молодого человека, но тот зацепил её за руку и ударил кулаком по лицу, да так, что у девушки вылетел один из наушников. После этого пострадавшая убежала от буйного мужчины, но тот продолжал её преследовать. К счастью, помог прохожий, который увидел, что спортсменка плачет.