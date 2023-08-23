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23 августа, 09:14

Буйный мигрант ударил незнакомую девушку из-за "слишком коротких" шорт

В Подмосковном Нахабине мигрант ударил девушку из-за коротких шорт

В рабочем посёлке Нахабино Московской области молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил незнакомую девушку, которая вышла на пробежку. По его мнению, у неё были слишком короткие шорты. Об этом сообщает SHOT.

В Нахабине молодой человек ударил девушку из-за коротких шорт. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл утром примерно в 8:15 на аллее возле кафе "Есть & Пить". Парень схватил бежавшую мимо девушку за руку и со словами "Ты чё так выглядишь?" ударил её в лицо.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

"Я просто бежала, и он меня остановил, и кулаком со всей силы..." рассказала пострадавшая.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Агрессивного молодого человека попытались осадить местные жители — ему объясняли, что девушка вышла на пробежку в спортивных шортах. Он же, судя по видео с места инцидента, не понимает, как девушка может быть спортсменкой. Теперь его ждут разбирательства в полиции — потерпевшая написала заявление.

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SHOT

Андрей Григорьев
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    Комментарий

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    ДедМорозсегодня в 09:34

    Накажите его так громко и строго, чтобы другие понаехавшие с диким менталитетом знали,что наших женщин трогать нельзя! Заступитесь, правоохранители,не только как исполняющие обязанности, но и как мужчины. Очень вас прошу от лица всех женщин...

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