Буйный мигрант ударил незнакомую девушку из-за "слишком коротких" шорт
В Подмосковном Нахабине мигрант ударил девушку из-за коротких шорт
В рабочем посёлке Нахабино Московской области молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил незнакомую девушку, которая вышла на пробежку. По его мнению, у неё были слишком короткие шорты. Об этом сообщает SHOT.
В Нахабине молодой человек ударил девушку из-за коротких шорт. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл утром примерно в 8:15 на аллее возле кафе "Есть & Пить". Парень схватил бежавшую мимо девушку за руку и со словами "Ты чё так выглядишь?" ударил её в лицо.
"Я просто бежала, и он меня остановил, и кулаком со всей силы..." — рассказала пострадавшая.
Агрессивного молодого человека попытались осадить местные жители — ему объясняли, что девушка вышла на пробежку в спортивных шортах. Он же, судя по видео с места инцидента, не понимает, как девушка может быть спортсменкой. Теперь его ждут разбирательства в полиции — потерпевшая написала заявление.
Ранее Лайф сообщал, что в Брянске задержали сотрудницу паспортно-визового центра, которая за деньги помогала приезжим проходить экзамены на знание русского языка.
SHOT