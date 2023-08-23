Пойман мигрант, ударивший девушку из-за "слишком коротких" шорт, и у него большие проблемы

Полиция задержала молодого человека, который в подмосковном Нахабине ударил девушку по лицу за то, что та якобы бегала в слишком коротких шортах. Об этом сообщает SHOT.

Задержан мигрант, ударивший в Нахабине девушку по лицу из-за коротких шорт. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, противником короткой одежды оказался работник местной управляющей компании Шахзот Джурабоев, которому 20 лет. Судя по опубликованному видео, его задержали на улице и посадили в полицейский автомобиль, чтобы отвезти в отделение. На него завели уголовное дело по статье "Побои". Агрессивному мигранту грозит до двух лет тюрьмы. В содеянном он сознался, сопротивления не оказал.