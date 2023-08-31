В Подмосковье мигранты толпой избили вратаря ФК "Родина" за то, что он обознался
14-летний Марк, избитый мигрантами в Одинцове. Обложка © Mash
В подмосковном Одинцове группа мигрантов избила подростка за то, что он спутал их со своими друзьями. Как пишет Mash, 14-летний Марк — перспективный вратарь столичного ФК "Родина" — после игры возвращался домой со своим другом. В районе Баковского пруда он заметил шумную компанию и, подумав, что это его знакомые, помахал рукой.
Однако это оказались иностранцы. Парень, поняв, что обознался, извинился, но мужчин это почему-то разозлило, и они избили несовершеннолетнего. В больнице у него диагностировали несколько рассечений, из-за чего, по словам мамы футболиста, лицо и одежду буквально залило кровью.
Марк и его мама сняли побои, наложили швы и написали заявление в полицию. Позднее женщина приехала на место нападения, однако мигранты, завидев её, быстро собрались и уехали. Теперь уличных бойцов разыскивают правоохранители.
А 22 августа в подмосковном Нахабине 20-летний Шахзод Джурабоев ударил 21-летнюю Фаину Рязанову за "слишком короткие шорты". Его оперативно задержали. Выяснилось, что год назад мужчина лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Он уже признал свою вину, хоть и попытался оправдаться тем, что якобы хотел спасти пострадавшую от греха. На данный момент он находится под стражей, а его жертва просит депортировать обидчика домой в Таджикистан.