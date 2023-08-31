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31 августа, 13:06

В Подмосковье мигранты толпой избили вратаря ФК "Родина" за то, что он обознался

<p>14-летний Марк, избитый мигрантами в Одинцове. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/47416" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

14-летний Марк, избитый мигрантами в Одинцове. Обложка © Mash

В подмосковном Одинцове группа мигрантов избила подростка за то, что он спутал их со своими друзьями. Как пишет Mash, 14-летний Марк — перспективный вратарь столичного ФК "Родина" — после игры возвращался домой со своим другом. В районе Баковского пруда он заметил шумную компанию и, подумав, что это его знакомые, помахал рукой.

Однако это оказались иностранцы. Парень, поняв, что обознался, извинился, но мужчин это почему-то разозлило, и они избили несовершеннолетнего. В больнице у него диагностировали несколько рассечений, из-за чего, по словам мамы футболиста, лицо и одежду буквально залило кровью.

Марк и его мама сняли побои, наложили швы и написали заявление в полицию. Позднее женщина приехала на место нападения, однако мигранты, завидев её, быстро собрались и уехали. Теперь уличных бойцов разыскивают правоохранители.

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

А 22 августа в подмосковном Нахабине 20-летний Шахзод Джурабоев ударил 21-летнюю Фаину Рязанову за "слишком короткие шорты". Его оперативно задержали. Выяснилось, что год назад мужчина лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Он уже признал свою вину, хоть и попытался оправдаться тем, что якобы хотел спасти пострадавшую от греха. На данный момент он находится под стражей, а его жертва просит депортировать обидчика домой в Таджикистан.

Матвей Константинов
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    Комментарий

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    Наталья Елизаровасегодня в 13:56

    Да всех этих уродов надо депортировать!

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