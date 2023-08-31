В Подмосковье мигранты толпой избили вратаря ФК "Родина" за то, что он обознался

В подмосковном Одинцове группа мигрантов избила подростка за то, что он спутал их со своими друзьями. Как пишет Mash, 14-летний Марк — перспективный вратарь столичного ФК "Родина" — после игры возвращался домой со своим другом. В районе Баковского пруда он заметил шумную компанию и, подумав, что это его знакомые, помахал рукой.

Однако это оказались иностранцы. Парень, поняв, что обознался, извинился, но мужчин это почему-то разозлило, и они избили несовершеннолетнего. В больнице у него диагностировали несколько рассечений, из-за чего, по словам мамы футболиста, лицо и одежду буквально залило кровью.