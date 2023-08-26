Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка просит его депортировать

Избитая "за слишком короткие шорты" Фаина Рязанова призналась, что хотела бы депортации и принудительного лечения для своего обидчика, Шахзода Джурабоева из Таджикистана. Об этом она рассказала kp.ru.

"Я хотела бы, чтобы его отправили в лечебницу и депортировали. Возможно, ещё какое-то наказание, которое даст ему понять, что он не имеет права трогать и нарушать личное пространство человека", — пояснила она.