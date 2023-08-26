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26 августа, 14:34

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка просит его депортировать

<p>Фаина Рязанова. Фото © <a href="https://www.msk.kp.ru/daily/27547.5/4814300/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Фаина Рязанова. Фото © kp.ru

Избитая "за слишком короткие шорты" Фаина Рязанова призналась, что хотела бы депортации и принудительного лечения для своего обидчика, Шахзода Джурабоева из Таджикистана. Об этом она рассказала kp.ru.

"Я хотела бы, чтобы его отправили в лечебницу и депортировали. Возможно, ещё какое-то наказание, которое даст ему понять, что он не имеет права трогать и нарушать личное пространство человека", — пояснила она.

Девушка подчеркнула, что она не судья Джурабоеву и наказание должно быть назначено согласно закону. По её словам, в нападавшем сразу чувствовалась какая-то странность, но удара в лицо она никак не ожидала. Сейчас Рязанова продолжает лечение: до сих пор болит губа, остались синяки на лице.

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Напомним, 22 августа Шахзод Джурабоев ударил 21-летнюю Фаину Рязанову, вышедшую на пробежку в Нахабине, за "слишком короткие шорты". Полиция задержала 20-летнего мигранта. Год назад он лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Свою вину Джурабоев признал, но заявил, что хотел спасти потерпевшую от греха. Суд арестовал задержанного.

Татьяна Миссуми
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