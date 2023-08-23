Мигрант, ударивший бегунью в коротких шортах, считает, что "спас её от греха"
Мигрант, ударивший девушку по лицу в Нахабине, признал вину
20-летний Шахзод Джурабоев, напавший на жительницу подмосковного посёлка Нахабино из-за якобы слишком коротких шорт, признал вину, но заявил, что спасал спортсменку от греха. Видео с допросом мигранта публикует "МВД Медиа".
"А зачем ты её ударил?" — спросил полицейский.
"Потому что я спас её. От греха", — заявил мигрант-хулиган.
Допрос мигранта, ударившего девушку по лицу в Нахабине. Видео © "МВД Медиа"
Напомним, утром 22 августа в Нахабине молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил девушку, которая вышла на пробежку. Противником короткой одежды оказался работник местной управляющей компании. Позднее неадеквата задержала полиция. Оказалось, что парень год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове.