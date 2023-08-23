Мигрант, ударивший бегунью в коротких шортах, считает, что "спас её от греха"

20-летний Шахзод Джурабоев, напавший на жительницу подмосковного посёлка Нахабино из-за якобы слишком коротких шорт, признал вину, но заявил, что спасал спортсменку от греха. Видео с допросом мигранта публикует "МВД Медиа".

"А зачем ты её ударил?" — спросил полицейский.

"Потому что я спас её. От греха", — заявил мигрант-хулиган.