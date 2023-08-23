Слышал "голоса": Ударивший девушку из-за "слишком коротких шорт" мигрант лечился в психушке
Ударивший в Нахабине девушку по лицу мигрант год назад лежал в психбольнице
Мигрант Шахзод Джурабоев, напавший на девушку в Нахабине. Обложка © SHOT
Напавший на жительницу подмосковного посёлка Нахабино из-за якобы слишком коротких шорт 20-летний Шахзод Джурабоев год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове, сообщает телеграм-канал SHOT.
Момент нападения мигранта на девушку в Нахабине. Видео © SHOT
Судя по видео с камер наблюдения, молодой человек просто подошёл и сразу ударил девушку. Ошарашенная пострадавшая по имени Фаина попятилась, держась за разбитую губу, и даже не сразу поняла, что произошло. После этого девушка убежала от напавшего, хотя тот продолжал её преследовать несколько сотен метров.
Сейчас с задержанным работает полиция. Уголовное дело в отношении его переквалифицировали на статью "Хулиганство". Агрессивному мигранту грозит до пяти лет тюрьмы. В содеянном он сознался, сопротивления при задержании не оказывал.
Ранее Лайф писал, что утром 22 августа в Нахабине молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил незнакомую девушку, которая вышла на пробежку. Противником короткой одежды оказался работник местной управляющей компании. Позднее неадеквата задержала полиция.