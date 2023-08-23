Слышал "голоса": Ударивший девушку из-за "слишком коротких шорт" мигрант лечился в психушке

Напавший на жительницу подмосковного посёлка Нахабино из-за якобы слишком коротких шорт 20-летний Шахзод Джурабоев год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове, сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент нападения мигранта на девушку в Нахабине. Видео © SHOT

Судя по видео с камер наблюдения, молодой человек просто подошёл и сразу ударил девушку. Ошарашенная пострадавшая по имени Фаина попятилась, держась за разбитую губу, и даже не сразу поняла, что произошло. После этого девушка убежала от напавшего, хотя тот продолжал её преследовать несколько сотен метров.

Сейчас с задержанным работает полиция. Уголовное дело в отношении его переквалифицировали на статью "Хулиганство". Агрессивному мигранту грозит до пяти лет тюрьмы. В содеянном он сознался, сопротивления при задержании не оказывал.