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23 августа, 13:27

Слышал "голоса": Ударивший девушку из-за "слишком коротких шорт" мигрант лечился в психушке

Ударивший в Нахабине девушку по лицу мигрант год назад лежал в психбольнице

<p>Мигрант Шахзод Джурабоев, напавший на девушку в Нахабине. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мигрант Шахзод Джурабоев, напавший на девушку в Нахабине. Обложка © SHOT

Напавший на жительницу подмосковного посёлка Нахабино из-за якобы слишком коротких шорт 20-летний Шахзод Джурабоев год назад лежал в психбольнице, так как слышал "голоса" в голове, сообщает телеграм-канал SHOT.

Момент нападения мигранта на девушку в Нахабине. Видео © SHOT

Судя по видео с камер наблюдения, молодой человек просто подошёл и сразу ударил девушку. Ошарашенная пострадавшая по имени Фаина попятилась, держась за разбитую губу, и даже не сразу поняла, что произошло. После этого девушка убежала от напавшего, хотя тот продолжал её преследовать несколько сотен метров.

Сейчас с задержанным работает полиция. Уголовное дело в отношении его переквалифицировали на статью "Хулиганство". Агрессивному мигранту грозит до пяти лет тюрьмы. В содеянном он сознался, сопротивления при задержании не оказывал.

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Ранее Лайф писал, что утром 22 августа в Нахабине молодой человек азиатской внешности, плохо владеющий русским языком, ударил незнакомую девушку, которая вышла на пробежку. Противником короткой одежды оказался работник местной управляющей компании. Позднее неадеквата задержала полиция.

Иван Косицын
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 14:54

    Этот мигрант-биомусор. А потому просто подлежит утилизации.

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