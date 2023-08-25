Суд арестовал мигранта, ударившего девушку в подмосковном Нахабине
Суд арестовал мигранта, ударившего девушку из-за длины её шорт в подмосковном Нахабине, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. Кадры с 20-летним Шахзодом Джурабоевым в суде публикует SHOT.
Шахзод Джурабоев в суде. Видео © SHOT
"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем посёлке Нахабино", — сказала она.
Напомним, утром 22 августа мужчина азиатской внешности ударил девушку, вышедшую на пробежку, за "слишком короткие шорты". Полиция оперативно задержала мигранта. Выяснилось, что год назад он лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Свою вину парень признал, но заявил, что нападением хотел якобы спасти потерпевшую от греха.