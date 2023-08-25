Суд арестовал мигранта, ударившего девушку в подмосковном Нахабине

Суд арестовал мигранта, ударившего девушку из-за длины её шорт в подмосковном Нахабине, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. Кадры с 20-летним Шахзодом Джурабоевым в суде публикует SHOT .

"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем посёлке Нахабино", — сказала она.