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25 августа, 09:19

Суд арестовал мигранта, ударившего девушку в подмосковном Нахабине

Суд арестовал мигранта, ударившего девушку из-за длины её шорт в подмосковном Нахабине, пишет МВД МЕДИА со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. Кадры с 20-летним Шахзодом Джурабоевым в суде публикует SHOT.

Шахзод Джурабоев в суде. Видео © SHOT

"По ходатайству дознавателя УМВД России по городскому округу Красногорск суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем посёлке Нахабино", сказала она.

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Избитая мигрантом из-за коротких шорт девушка оказалась мастером спорта

Напомним, утром 22 августа мужчина азиатской внешности ударил девушку, вышедшую на пробежку, за "слишком короткие шорты". Полиция оперативно задержала мигранта. Выяснилось, что год назад он лежал в психбольнице из-за "голосов" в голове. Свою вину парень признал, но заявил, что нападением хотел якобы спасти потерпевшую от греха.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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