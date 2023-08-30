Темнокожий москвич жестоко избил отца обидчика своего сына на детской площадке

В Москве темнокожий мужчина избил человека на детской площадке. Поводом стал конфликт между их семилетними детьми. В результате пострадавшего госпитализировали, а агрессивного отца задержали, пишет телеграм-канал Mash.

В Москве отец ребёнка избил папу другого мальчика. Видео © Telegram / Mash

Всё случилось 29 августа во дворе одного из жилых домов района Текстильщики. Мальчики что-то не поделили, в результате один начал бить другого. Отец пострадавшего ребёнка Арсений разнял детей аккуратно и вежливо, но обидчик потом пожаловался отцу.

"Батя просто без разговоров [прибежал на площадку и] начал лупашить этого чувака. Вообще чуть не убил его там, их еле разняли, и прохожему досталось", — сказал очевидец.

В дальнейшем на место приехали скорая и полиция, Арсения госпитализировали с сильными ушибами головы, травмой носа и тошнотой. Ему будут делать КТ головного мозга. Потерпевший уже написал заявление на обидчика. Кроме того, соседи уже давно жалуются на семью темнокожих. Их дети постоянно дерутся в школах и детском садике.