Мгновенная карма?: В Москве самокатчика избили за неосторожность, а самокат выбросили в реку
Прохожие избили москвича, задевшего девушку на электросамокате
Прохожие избили жителя Москвы, который задел девушку на электросамокате, а его самокат выбросили в реку. Инцидент произошёл в районе Большого Устьинского моста, момент "преступления и наказания" публикует SHOT.
Прохожие избили москвича, сбившего девушку на электросамокате. Видео © SHOT
23-летний москвич ехал на электросамокате и врезался в девушку, которая прогуливалась в компании двух подвыпивших мужчин. Парень сразу справился о её самочувствии, но кавалеры решили самокатчика наказать: его избили, а транспорт бросили с моста в реку.
Пострадавший заявил в полицию. Его обидчиков сейчас ищут.
Кстати, ранее в России впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте. В Кисловодске оштрафовали двух туристов, которые проигнорировали запрещающий знак на Курортном бульваре — одном из самых популярных мест для пеших прогулок.