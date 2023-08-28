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28 августа, 11:25

Мгновенная карма?: В Москве самокатчика избили за неосторожность, а самокат выбросили в реку

Прохожие избили москвича, задевшего девушку на электросамокате

Прохожие избили жителя Москвы, который задел девушку на электросамокате, а его самокат выбросили в реку. Инцидент произошёл в районе Большого Устьинского моста, момент "преступления и наказания" публикует SHOT.

Прохожие избили москвича, сбившего девушку на электросамокате. Видео © SHOT

23-летний москвич ехал на электросамокате и врезался в девушку, которая прогуливалась в компании двух подвыпивших мужчин. Парень сразу справился о её самочувствии, но кавалеры решили самокатчика наказать: его избили, а транспорт бросили с моста в реку.

Пострадавший заявил в полицию. Его обидчиков сейчас ищут.

Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

Кстати, ранее в России впервые выписали штраф за езду на электросамокате в неположенном месте. В Кисловодске оштрафовали двух туристов, которые проигнорировали запрещающий знак на Курортном бульваре — одном из самых популярных мест для пеших прогулок.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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