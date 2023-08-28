Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов
Даванков внёс проект о праве властей ограничивать использование электросамокатов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий органам самоуправления запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Копия обращения есть в распоряжении Лайфа.
"В некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро. Если речь идёт о риске для детей или аварийной ситуации на дороге, люди должны иметь возможность ограничить передвижение самокатов рядом со своим домом. Так должно работать самоуправление", — подчеркнул Даванков.
Парламентарий предлагает ограничить езду на электросамокатах в парках, скверах и отдельных пешеходных зонах, если на местном референдуме идею поддержат жители. По его мнению, таким образом получится создать баланс между комфортом и безопасностью. Даванков привёл результаты опроса, согласно которому большинство (81%) россиян уверены: популярность самокатов влияет на рост аварийности. Также 82% респондентов поддержали ограничение скорости, а 33% — запрет на езду по тротуарам и пешеходным зонам.
Ранее в Кисловодске впервые в РФ оштрафовали за нарушение использования электросамоката. Дело в том, что двое туристов проигнорировали запрещающий знак на езду на Курортном бульваре. А буквально на днях в Москве электросамокатчик сбил пятилетнего ребёнка и скрылся. Парня уже задержали, им оказался 17-летний житель Южного Бутова.
ТАСС / Сергей Карпухин