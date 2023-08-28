Местным властям могут разрешить ограничивать использование электросамокатов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внёс в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий органам самоуправления запрещать использование электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Копия обращения есть в распоряжении Лайфа.

"В некоторых районах Москвы проблема стоит очень остро. Если речь идёт о риске для детей или аварийной ситуации на дороге, люди должны иметь возможность ограничить передвижение самокатов рядом со своим домом. Так должно работать самоуправление", — подчеркнул Даванков.