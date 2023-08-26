Задержан 17-летний электросамокатчик, сбивший ребёнка на тротуаре в Москве

Правоохранители задержали водителя электросамоката, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове. Как пишет "МВД медиа", он уже доставлен в отдел полиции.

"В результате проведённого комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", — говорится в публикации.

Как добавили в пресс-службе столичной прокуратуры, виновником оказался 17-летний житель Южного Бутова.

Молодой человек на электросамокате сбивает пятилетнего ребёнка в Южном Бутове. Видео © t.me / Прокуратура Москвы