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26 августа, 17:00
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Задержан 17-летний электросамокатчик, сбивший ребёнка на тротуаре в Москве

Правоохранители задержали водителя электросамоката, сбившего пятилетнего мальчика в Южном Бутове. Как пишет "МВД медиа", он уже доставлен в отдел полиции.

"В результате проведённого комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", говорится в публикации.

Как добавили в пресс-службе столичной прокуратуры, виновником оказался 17-летний житель Южного Бутова.

Молодой человек на электросамокате сбивает пятилетнего ребёнка в Южном Бутове. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

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Напомним, в Южном Бутове молодой человек на электросамокате врезался в пятилетнего ребёнка и скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась госпитализация.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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